РПЛ
DP.RU«Зенит» стал единоличным лидером РПЛ
|21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
|41′
Дмитрий Баринов
|42′
|45′+1′
Зелимхан Бакаев
|55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
|57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
|71′
|73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
|78′
|79′
Джордан Ларссон
|81′
Джордан Ларссон
|85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
|88′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
17
Жемалетдинов
5
Хёведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
59
Миранчук
7
Крыховяк
18
Коломейцев
6
Баринов
23
Мариу
19
Эдер
98
Максименко
14
Джикия
29
Кутепов
2
Жиго
6
Дантас
47
Зобнин
23
Ларссон
2 ×
33
Крал
7
Гулиев
19
Понсе
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
"Зенит" по итогам 14-го тура чемпионата России стал единоличным лидером РПЛ. В воскресенье петербургский клуб обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:0. Сейчас у команды 32 очка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Общество
Вопрос дня: куда делись трупы старателей?
В результате вода затопила два общежития, в которых жили старатели.
Происшествия
Схрон артиллерийских снарядов обнаружен на Сахалине
Культура
Госфильмофонд передал Тбилиси 17 грузинских фильмов
Госфильмофонд РФ передал Грузии оригинальные плёнки грузинских фильмов 1920-х годов.
Происшествия
Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии
Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Музыка
Россиянка покорила жюри шоу «Голос» за пять секунд
Жюри повернулись к ней на первых же секундах выступления. Они были покорены ее сильным голосом.
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха не хочет разводиться с женой из-за общего ребенка
Певец Стас Пьеха со своей женой Натальей расстался еще в 2014-ом году, но статусом холостяка до сих пор не обзавелся.
Единоборства
Российский боец MMA нокаутировал украинца ударом с ноги в падении
Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире «Битва в Волгограде».
Общество
Украинца осудили за ношение футболки с гербом СССР
Суд в Кривом Роге признал местного жителя виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима» за ношение футболки с гербом СССР.
Экономика
До конца 2019 года количество проектов в территориях опережающего развития достигнет двух тысяч
По данным Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), резиденты ТОР и СПВ в ДФО большего всего интересуются проектами в сфере логистики, туризма и строительства домов.
Общество
В ноябре россиян ждут длинные выходные
В ноябре россиян ждут подряд три выходных дня.
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
Политика
Президент Ирака засомневался в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Культура
29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»
Общество
«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5 вместо €25
Российский лоукостер «Победа» с 28 октября повысит цены на вылеты из-за границы в Россию на €5 (350 рублей), а не на €25 (1770 рублей), как планировалось ранее, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пожаловалась на откровенные сцены в фильме «Текст»
Телеведущая Ксения Собчак сразу после просмотра фильма "Текст", который только недавно вышел в прокат в России, пригласила в свою программу Александра Петрова, который исполнил в картине главную роль вместе с Кристиной Асмус.
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Политика
На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес
Здоровье
Сахалинцы смогут получить консультации врачей по видеосвязи
Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта.
Политика
Весь мир увидел виновных в срыве Минских соглашений – МИД РФ
Благодаря высказанным лидером «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андреем Билецким угрозам весь мир увидел истинно виновных в блокировании выполнения Минских соглашений.
Общество
В Барселоне проходит акция противников независимости Каталонии
Напомним, массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после того, как Верховный суд испании вынес приговоры 12 политикам региона, связанным с проведением в 2017 году незаконного референдума о независимости.
Политика
Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
Хоккей
Шайба Дадонова помогла «Флориде» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ
«Флорида Пантерз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
В Татарстане у родителей забрали 9-летнюю девочку весом 7 килограммов
В Татарстане у родителей забрали девятилетнюю девочку весом 7 килограммов с ДЦП. Об этом сообщает "Татарстан 24".