РПЛ

DP.RUDP.RU«Зенит» стал единоличным лидером РПЛ

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
"Зенит" по итогам 14-го тура чемпионата России стал единоличным лидером РПЛ. В воскресенье петербургский клуб обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:0. Сейчас у команды 32 очка.
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