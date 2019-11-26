Игроки, тренеры и персонал футбольного клуба «Лион» прибыли в Санкт-Петербург на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Видео из самолета и аэропорта было опубликовано на странице французского клуба в «Твиттере».

«Лион» прибыл в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

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