Лига чемпионов
Нева Спорт«Лион» прибыл в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
Игроки, тренеры и персонал футбольного клуба «Лион» прибыли в Санкт-Петербург на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Видео из самолета и аэропорта было опубликовано на странице французского клуба в «Твиттере».
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Зенит - Лион 27 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов по футболу
КП - Санкт-Петербургвчера в 10:33
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