Лига чемпионов
Невские Новости«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что в предыдущем матче сине-бело-голубые уступили дома немецкому «Лейпцигу» (0:2) и с четырьмя набранными очками расположились на третьем месте в турнирной таблице.
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Генеральный директор «Зенита» призвал поддержать команду в матче против «Лиона»
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