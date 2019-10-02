Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Зенит» сыграет против «Бенфики» при закрытой крыше стадиона

Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой», сообщает Twitter российского клуба.
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