РПЛ
Нева Спорт«Зенит» сыграет против ЦСКА в синей форме
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
3
Сантос
27
Оздоев
5
Барриос
7
Азмун
22
Дзюба
11
Дриусси
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
7
Ахметов
29
Бийол
98
Обляков
8
Влашич
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
«Зенит» и ЦСКА определились со цветом формы на матч 15-го тура РПЛ. Встреча состоится сегодня, в субботу, 2 ноября, в 19.00 на «Газпром-Арене». «Зенит» выйдет на матч в своей домашней форме синего цвета.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
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