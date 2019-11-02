«Зенит» и ЦСКА определились со цветом формы на матч 15-го тура РПЛ. Встреча состоится сегодня, в субботу, 2 ноября, в 19.00 на «Газпром-Арене». «Зенит» выйдет на матч в своей домашней форме синего цвета.

«Зенит» сыграет против ЦСКА в синей форме

Общество Синоптики предполагают, что зима в России будет сравнительно теплой Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал сегодня, что зимние месяцы, декабрь, январь и февраль, в целом в российских регионах по температуре будут сравнительно теплыми, температура воздуха, в основном, около и выше нормы.

Общество «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.

Космос Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.

Авто Составлен ТОП-5 самых быстро ржавеющих поддержанных иномарок в России Группа автомобильных экспертов проанализировала российский рынок «вторички» и составила рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей.

Происшествия В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.

Армия и оружие Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря с целью проведения боевых стрельб из зенитных ракетных комплексов в рамках совместных с НАТО тактических учений, которые проводятся в период с 31 октября по 4 ноября.

Экономика ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.

Космос Американский космический корабль Cygnus вышел на орбиту Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту после отделения от второй ступени ракеты-носителя Antares, сообщает NASA в Twitter.

Кино Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".

Происшествия Полиция ищет водителя «Тойоты», стрелявшего на юге Москвы Полиция разыскивает водителя "Тойоты", который открыл огонь возле крупного торгового центра на юге Москвы.

Политика РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Политика Финляндия оплатит разминирование Донбасса Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года.

Происшествия В Москве обокрали квартиру певицы Шавриной Квартиру 76-летней певицы Екатерины Шавриной обокрали в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ. Информацию подтверждает «Комсомольская правда».

Общество Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.

Наука Подружившиеся в лаборатории обыкновенные вампиры остались друзьями и на воле Немецкие и американские биологи выяснили, что особи обыкновенного вампира (Desmodus rotundus) могут формировать прочные социальные связи, которые не разрушаются даже при смене окружающих условий и не требуют взаимной выгоды.

Авто В Калининграде начали собирать Kia Soul по полному циклу В Калининграде на заводе «Автотор» началась сборка нового поколения Kia Soul по полному циклу (CKD). Об этом сообщает пресс-служба Kia.

Теннис Хачанов и Рублёв вышли в полуфинал парного «Мастерса» в Париже Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв выиграли свой четвертьфинальный матч на парных соревнованиях категории АТР 1000 в Париже (Франция).

Политика Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.

Фигурное катание Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.