«Зенит» сыграет в лазурной форме в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона», информирует официальный Twitter питерцев. Матч группы G начнется в 20.55 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Зенит» сыграет против «Лиона» в лазурном

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