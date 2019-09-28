Футбол
Спорт-Экспресс«Зенит» сыграет против «Локомотива» в лазурной форме
Гжегож Крыховяк
|20′
Гжегож Крыховяк
|48′
|60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
|70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
|82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
|83′
Далер Кузяев
|85′
Вильмар Барриос
|90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
|90′+2′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
7
Крыховяк
27
Серкейра
23
Мариу
18
Коломейцев
99
Лунев
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
20
Мак
27
Оздоев
5
Барриос
3
Сантос
22
Дзюба
91
Сутормин
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
«Зенит» в своем официальном Twitter cообщил о том, что сыграет в лазурной форме в выездном матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом». Железнодорожники проведут игру в белой форме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:59, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова
Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при России «Формулы-1»
Шарль Леклер из Монако, выступающий за команду "Феррари", показал лучшее время в квалификации Гран-при России - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 09:19
Спорт
Коулман выиграл золото в беге на 100 метров на чемпионате мира
Американский спринтер Кристиан Коулман завоевал золото на дистанции 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.
РИА Новости 15:35
Футбол
Смолов грубо ответил Шатову в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:33
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Происшествия
Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов
Эксперты по пожарной безопасности министерства общественной безопасности Израиля сразу начали активную профилактическую работу среди хасидов, в частности детей, проведя информационно-разъяснительный рейд.
Украина.ру вчера в 10:48
Общество
Фельдшер воронежской скорой извинилась за кровавые фото
Анна, фельдшер воронежской скорой помощи, фотографировала окровавленных пациентов, снимки выкладывала в Instagram с циничными подписями.
Телеканал 360° 09:50
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 05:10
Единоборства
Александр Емельяненко вызывает на бой Вячеслава Дацика
Inc-news.ru 15:45
Политика
CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС вчера в 19:54
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Общество
Опровергнут запрет курения на балконах
Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах.
Lenta.ru 06:27
Политика
Около половины американцев выступают за импичмент Трампу
Чуть меньше половины опрошенных американцев (47%) одобряют идею импичмента президенту США Дональду Трампу.
Pravda.Ru 03:38
Здоровье
В куркуме нашли ядовитый свинец
Ученые из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что куркума, которую используют для приготовления приправы карри, может содержать свинец.
UfacityNews.ru 26 сентября в 04:05
Культура
ИгроМир и Comic Con в Москве 2019
C 3 – 6 октября в Москве пройдут крупномасштабные выставки «ИгроМир» и «Comic Con».
Типичная Москва 25 сентября в 16:49
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 15:46
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова покрасилась в блонд прямо перед родами
В комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни считают, что Решетовой блонд нужно взять на заметку, другие думают, что ей лучше оставаться брюнеткой, в светлом оттенке модель теряет свою индивидуальность.
7Дней.ру вчера в 08:30