Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Зенит» сыграет против «Локомотива» в лазурной форме

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
«Зенит» в своем официальном Twitter cообщил о том, что сыграет в лазурной форме в выездном матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом». Железнодорожники проведут игру в белой форме.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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