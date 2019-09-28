«Зенит» в своем официальном Twitter cообщил о том, что сыграет в лазурной форме в выездном матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом». Железнодорожники проведут игру в белой форме.

«Зенит» сыграет против «Локомотива» в лазурной форме

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