Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Зенит» сыграет против «Бенфики» при закрытой крыше стадиона
Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой», сообщает Twitter российского клуба.
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Матч Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика» пройдет при закрытой крыше стадиона
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