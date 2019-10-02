Санкт-Петербургский «Зенит» в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» сыграет в лазурной форме, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере». «Бенфика» сыграет в красно-белой форме, а голкипер португальцев – в белой.

«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме

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