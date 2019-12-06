РПЛ
Нева Спорт«Зенит» сыграет с «Динамо» в 19-м туре РПЛ
Петербургский «Зенит» на своем поле примет московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 6 декабря, на стадионе «Газпром-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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Андрей Канчельскис: Если «Зенит» обыграет «Динамо», вопрос чемпионства будет решен на 80 процентов
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Главное, чтобы все обошлось без эксцессов. «Зенит» - «Динамо». Как это было
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Китай зеркально ответил на введенные ранее США ограничения в отношении работающих в стране дипломатов из Поднебесной.
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Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.