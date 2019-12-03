Сегодня, 6 декабря, петербургский «Зенит» проведет последний домашний матч сезона и одновременно заключительную игру года в Российский премьер-лиге. Вечером на поле «Газпром Арены» сине-бело-голубые сразятся за три очка с московским «Динамо».

«Зенит» сыграет с московским «Динамо» в последнем домашнем матче года

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