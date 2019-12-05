Петербургский «Зенит» на своем поле примет московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 6 декабря, на стадионе «Газпром-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Зенит» сыграет с «Динамо» в 19-м туре РПЛ

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