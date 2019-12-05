РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Зенит» сыграет с «Динамо» в 19-м туре РПЛ

Арсенал (Тула) — Локомотив
завтра
в 11:30
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Петербургский «Зенит» на своем поле примет московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 6 декабря, на стадионе «Газпром-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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