РПЛ
Нева Спорт«Зенит» сыграет с «Динамо» в 19-м туре РПЛ
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Стадион «Арсенал»
Петербургский «Зенит» на своем поле примет московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 6 декабря, на стадионе «Газпром-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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