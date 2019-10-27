Футбол
Спорт-Экспресс«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в белой форме
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
«Зенит» сыграет в матче 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» в белой форме, сообщает официальный Twitter клуба.
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