«Лейпциг» на своем поле примет «Зенит» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Футболисты петербургского клуба выйдут на поле в экипировке лазурного цвета. Игроки немецкой команды сыграют в белой форме.

«Зенит» сыграет в лазурной форме против «Лейпцига»

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