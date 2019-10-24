Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВ«Зенит» сыграет в лазурной форме против «Лейпцига»

РБ Лейпциг — Зенит
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
8′
Вильмар Барриос
25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
46′
Конрад Лаймер
49′
Марсель Забитцер
59′
65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
69′
75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
82′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Конрад Лаймер
Диего Демме
86′
«Лейпциг» на своем поле примет «Зенит» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Футболисты петербургского клуба выйдут на поле в экипировке лазурного цвета. Игроки немецкой команды сыграют в белой форме.
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