На стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге начался матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между петербургским «Зенитом» и местным «РБ Лейпциг». Ранее были оглашены стартовые составы команд.

«Зенит» играет с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

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