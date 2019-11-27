Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Зенит» сыграет с «Лионом» в Лиге чемпионов

Зенит — Лион
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
На стадионе «Газпром-Арена» состоится матч пятого тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором петербургский «Зенит» примет французский «Лион». Встречу обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. После четырех матчей «Зенит» находится на третьем месте в турнирной таблице.
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