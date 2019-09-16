Игра состоится 17 сентября на стадионе "Парк Олимпик Лионне" Во вторник, 17 сентября, во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский "Зенит" сразится с местным "Лионом" на поле стадиона "Парк Олимпик Лионне".

«Зенит» сыграет с «Лионом» в матче группового этапа Лиги чемпионов

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Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Происшествия Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.

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Общество Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.

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Общество Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).