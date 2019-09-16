Лига чемпионов
Piter.tv«Зенит» сыграет с «Лионом» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Игра состоится 17 сентября на стадионе "Парк Олимпик Лионне" Во вторник, 17 сентября, во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский "Зенит" сразится с местным "Лионом" на поле стадиона "Парк Олимпик Лионне".
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Между Россией и Белоруссией непублично подписываются документы на интеграцию.
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В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia
Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.
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Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
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Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
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Суд арестовал один из главных активов Порошенко
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