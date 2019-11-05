Зенит проведет матч с РБ Лейпциг в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. После трех туров РБ Лейпциг лидирует в группе G с шестью очками, у Зенита и Лиона по четыре очка, у Бенфики три.

«Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в четвертом туре Лиги чемпионов

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