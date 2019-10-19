Футбол

Нева СпортНева Спорт«Зенит» сыграет с «Ростовом» в лазурной форме

Зенит — Ростов
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Зенит
Вратарь
41
Михаил Кержаков
  
Защитник
3
Дуглас Сантос
  
6
Бранислав Иванович
  
15
Вячеслав Караваев
  
44
Ярослав Ракицкий
  
Полузащитник
5
Вильмар Барриос
  
17
Олег Шатов
  
27
Магомед Оздоев
  
Нападающий
7
Сердар Азмун
  
11
Себастьян Дриусси
  
22
Артем Дзюба
  
Ростов
Вратарь
1
Егор Бабурин
  
Защитник
5
Деннис Хаджикадунич
  
28
Евгений Чернов
  
34
Алексей Козлов
  
78
Дмитрий Чистяков
  
Полузащитник
7
Роман Еременко
  
8
Ивелин Попов
  
11
Алексей Ионов
  
17
Антонсен Норманн
  
19
Хорен Байрамян
  
Нападающий
14
Эльдор Шомуродов
  
«Зенит» определился со цветовой гаммой на игру — команда сыграет в домашней лазурной форме, а вратарь (Андрей Лунев или Михаил Кержаков, пока неизвестно) выйдет в черном. Гости также сыграют в своих традиционных желтых цветах.
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