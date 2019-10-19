Футбол
Нева Спорт«Зенит» сыграет с «Ростовом» в лазурной форме
Зенит
|Вратарь
41
|Защитник
3
6
15
44
|Полузащитник
5
17
27
|Нападающий
7
11
22
Ростов
|Вратарь
1
|Защитник
5
28
34
78
|Полузащитник
7
8
11
17
19
|Нападающий
14
«Зенит» определился со цветовой гаммой на игру — команда сыграет в домашней лазурной форме, а вратарь (Андрей Лунев или Михаил Кержаков, пока неизвестно) выйдет в черном. Гости также сыграют в своих традиционных желтых цветах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:17, Вашингтон
Футбол
Джорджевичу диагностировано повреждение связок колена
Чемпионат 10:14
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Общество
Беглов поблагодарил петербуржцев за активное участие в субботнике
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города за активное участие в субботнике, заметив, что ему было приятно видеть большое количество вовлеченной в уборку территорий молодежи, сообщает издание «Невские Новости».
Слово и Дело 10:15
Хоккей
«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ
Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал встреча в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом".
Вести.Ru 10:30
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Здоровье
Доктор Мясников назвал популярные лекарства-пустышки в России
Доктор и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал о назначаемых в России лекарствах-пустышках.
МедиаПоток 17 октября в 04:31
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Политика
Суд на Украине арестовал бывшего замсекретаря Совбеза страны
Верховный антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского.
РБК 10:50
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Происшествия
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам
По его данным, мать продавала девочку педофилам.
Lenta.ru 10:53
Происшествия
Умер генерал-майор полиции Петербурга Константин Власов
Умер бывший замначальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, генерал-майор полиции в отставке Константин Власов.
Политика Сегодня 08:16
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс вчера в 10:49
Футбол
Михаил Кержаков выйдет в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»
РИА Новости 11:08
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Здоровье
Названы продукты, которые лучше всего укрепят кости
В теле взрослого здорового человека содержится до 1,3 килограмма кальция, при этом основная часть, за исключением 1%, приходится на зубы и кости.
Московский Комсомолец 08:15
Армия и оружие
Российская авиация разгромила крупную базу джихадистов в Сирии
По данным СМИ, российская авиация нанесла более десятка ударов по территории авиабазы и ее окрестностям.
Новостной фронт 08:19
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor вчера в 06:16
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 17 октября в 20:29
Культура
В сети появился новый трейлер Death Stranding на японском языке
REGNUM вчера в 05:39