«Зенит» определился со цветовой гаммой на игру — команда сыграет в домашней лазурной форме, а вратарь (Андрей Лунев или Михаил Кержаков, пока неизвестно) выйдет в черном. Гости также сыграют в своих традиционных желтых цветах.

«Зенит» сыграет с «Ростовом» в лазурной форме

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