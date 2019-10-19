РПЛ
Нева Спорт«Зенит» сыграет с «Ростовом» в лазурной форме
|13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
|14′
Магомед Оздоев
|17′
|19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
|20′
Сердар Азмун
|44′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
17
Шатов
27
Оздоев
5
Барриос
11
Дриусси
22
Дзюба
2 ×
7
Азмун
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
11
Ионов
17
Норманн
7
Еременко
8
Попов
19
Байрамян
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
«Зенит» определился со цветовой гаммой на игру — команда сыграет в домашней лазурной форме, а вратарь (Андрей Лунев или Михаил Кержаков, пока неизвестно) выйдет в черном. Гости также сыграют в своих традиционных желтых цветах.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 12:46, Вашингтон
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