РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Зенит» сыграет с «Ростовом» в рамках 13-го тура РПЛ

Зенит — Ростов
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В Петербурге в рамках 13-го тура российской премьер-лиги состоится матч между местным «Зенитом» и «Ростовом». Встреча, которая пройдет на стадионе «Газпром Арена», начнется в 19:00 по московскому времени. На встрече «Зенита» и «Ростова» будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
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