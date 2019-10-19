РПЛ
Нева Спорт«Зенит» сыграет с «Ростовом» в рамках 13-го тура РПЛ
В Петербурге в рамках 13-го тура российской премьер-лиги состоится матч между местным «Зенитом» и «Ростовом». Встреча, которая пройдет на стадионе «Газпром Арена», начнется в 19:00 по московскому времени. На встрече «Зенита» и «Ростова» будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
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