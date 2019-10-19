В Петербурге в рамках 13-го тура российской премьер-лиги состоится матч между местным «Зенитом» и «Ростовом». Встреча, которая пройдет на стадионе «Газпром Арена», начнется в 19:00 по московскому времени. На встрече «Зенита» и «Ростова» будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Зенит» сыграет с «Ростовом» в рамках 13-го тура РПЛ

Политика Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Происшествия Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Культура Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян вновь стала мамой Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.

Общество В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Здоровье 10 продуктов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови Медики советуют заменить таблетки на полезные продукты. Зеленые стручки обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови.

Шоу-бизнес Сергей Губанов предпочел семье карьеру Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.

Экономика Росстат объяснил рост доходов россиян увеличением доли «серых» зарплат Ранее Федеральная служба статистики сообщала, что реальные доходы жителей России в третьем квартале выросли на 3% по сравнению с прошлогодними данными.

Единоборства Российский боксер Бетербиев отправил в нокаут украинца Гвоздика Украинского боксера Александра Гвоздика нокаутировал российский боксер Артур Бетербиев в ходе поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе 19 октября.

Футбол Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме Форвард Зенита Артем Дзюба и главный тренер Витесса Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.

Экономика Силуанов заявил, что кредита России Белоруссии на $600 млн может и не быть Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Политика Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.

Футбол Игроки «Тоттенхэма» винят Почеттино в неудачном старте сезона Игроки «Тоттенхэм Хотспур» винят главного тренера Маурисио Почеттино в неудачном старте сезона, сообщает Daily Mail.

Гаджеты 16-ядерный AMD Ryzen 9 3950X демонстрирует производительность на уровне 18-ядерного Core i9-9980XE — без разгона и со стоковым кулером Оптовая отпускная цена Intel Core i9-9980XE — по-прежнему около $2000, новейший 18-ядерный Core i9-10980XE (его производительность не сильно отличается от предшественника) — $1000, но Ryzen 9 3950X окажется дешевле и второго, и уж тем более первого.

Шоу-бизнес Алла Пугачева рассказала, на кого похож сын Ксении Собчак Ксения Собчак несколько часов назад опубликовала в своем микроблоге фотографию подросшего сына Платона, рождённого в её браке с Максимом Виторганом.

Происшествия В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Общество Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

Политика Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена Проектом предусматривается, что комиссия сможет рассматривать заявления граждан Украины и Беларуси и признавать их носителями русского языка без проведения с ними собеседования.

Музыка Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.

Армия и оружие Киев готовит позиции под военную технику у Золотого, заявили в ЛНР "Пользуясь достигнутыми договоренностями о перемирии, противник оборудует позиции на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое с местами для размещения военной техники", - сообщили в Народной милиции.

Игры Стратегия Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ EGS и Xbox One Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ. Игра уже доступна в раннем доступе Epic Games Store и Xbox One.

Авто Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.