В Петербурге в рамках 13-го тура российской премьер-лиги состоится матч между местным «Зенитом» и «Ростовом». Встреча, которая пройдет на стадионе «Газпром Арена», начнется в 19:00 по московскому времени. На встрече «Зенита» и «Ростова» будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Зенит» сыграет с «Ростовом» в рамках 13-го тура РПЛ

Энергетика «Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Авто Volvo представила электрокроссовер XC40 Recharge Модель, построенная на базе бестселлера Volvo XC40, стала первым представителем новейшего семейства полностью электрических автомобилей шведского бренда.

Футбол «Урал» в гостях одержал волевую победу над «Тамбовом» В следующем туре Тамбов дома сыграет против Уфы, а Урал на выезде встретится с Рубином.

Фигурное катание Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Космос NASA показало «портал в другое измерение» Галактика NGC 4380 выглядит как кадр из фантастического фильма, закручиваясь, как портал в другое измерение, — отметили в NASA.

Происшествия В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.

Теннис Скончался известный теннисист Александр Волков На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян вновь стала мамой Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.

Общество Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.

Общество Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».

Армия и оружие ВМС Швеции испугались собственного буя, приняв его за подлодку РФ В местной прессе тут же заявили, что подлодка, скорее всего, российская, хотя Минобороны РФ однозначно заявило, что его кораблей в шведских территориальных водах быть не может, а малых и сверхмалых субмарин в составе ВМФ России нет.

Здоровье Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Здоровье Три полезных перекуса помогут продлить жизнь Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».

Футбол Спартак — Рубин 0:0 (1-й тайм) Защитник «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча 13-го тура молодежного чемпионата России со «Спартаком» (0:1), информирует Twitter «Молодежная сборная».

Шоу-бизнес Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.

Политика Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.

Футбол ЦСКА отправился в Уфу на матч 13 тура чемпионата России Московский ЦСКА вылетел в Уфу, где завтра проведет матч 13-го тура чемпионата России с одноименной командой.

Происшествия Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.