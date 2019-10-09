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Игры Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.

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