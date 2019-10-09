Футбол
Телеканал Санкт-Петербург«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября
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Авто
ОСАГО в России подорожает в несколько раз
Еще сложнее придется автовладельцам из Байконура, Дербента, Махачкалы, Грозного, Каспийска, Буйнакска и Хасавюрта - отмена регионального коэффициента, дающего ныне скидку на ОСАГО от 30 до 40%, приведет к подорожанию обязательного страхования более чем в два раза.
Космос
Из-за солнечного ветра в космосе может образовываться вода
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
Происшествия
В Кургане завели уголовное дело из-за «подпольного крематория»
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции
Мосгорсуд признал законным приговор участнику несанкционированной акции Кириллу Жукову, получившему три года колонии за удар по шлему росгвардейца.
Здоровье
Минздрав выдал разрешения на «Фризиум» 500 детям
Врачебные комиссии выдали разрешение на получение не зарегистрированного в России противосудорожного препарата "Фризиум" 510 детям из 2000, о которых заявили благотворительные фонды.
Волейбол
Сборная России по волейболу на Кубке мира проиграла сборной Польши
Мужская сборная России по волейболу в очередном матче в Японии на Кубке мира в первом сете против сборной Польши никак не могла остановить Леона, и уступала в 4 очка, но в концовке собралась, и вырвала победу – 27:25.
Политика
В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
Здоровье
Ученые рассказали о вреде молока для людей в возрасте
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Политика
ВСУ отказались от отвода войск из Донбасса
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
Авто
Компания Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Экономика
В Минэкономразвития предложили поднять налоги на малый бизнес
Министерство экономического развития РФ предложило повысить налоги для малого бизнеса на 4,9 %. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
Политика
Путин заявил о необходимости мотивирующей зарплаты для медиков
Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой и мотивировать людей к эффективной работе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Авто
АвтоВАЗ опроверг выход Lada Van, но выпустит другие новинки
Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.
Хоккей
Московское «Динамо» проиграло «Трактору» в матче КХЛ
Армия и оружие
Турецкая авиация атаковала сирийский город Телль-Абъяд
Турецкие военные после начала операции «Источник мира» подвергли авиационным ударам еще один сирийский город, который находится вблизи границы.
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Шоу-бизнес
Парализованной Заворотнюк отвели 48 часов
Шоу-бизнес
Сергей и Анна Семак сыграли свадьбу на берегу озера
Во вторник, 8 октября, на берегу озера в Италии состоялась свадьба главного тренера ФК «Зенит».
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Гаджеты
Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году
Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
Шоу-бизнес
Тимати поздравил L’One с днем рождения, назвав его лживым и пустым
Тимати признался, что терпел и наблюдал за тем, как его друг бегал по журналистам, строя из себя борца за справедливость с узурпаторами из лейбла, хотя перед подписанием взял сутки на изучение своего контракта, знал про все его условия и не стал ничего править.
Футбол
РФС заключил с правительством Москвы соглашение о развитии футбола
Российский футбольный союз (РФС), министерство спорта РФ, правительство Москвы и столичная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола в столице.