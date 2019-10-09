Футбол
Телеканал Санкт-Петербург«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября
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Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Гаджеты
Наушники Apple AirPods 3 продают по цене дорогого автомобиля
Всего два слова позволят вам сэкономить при замене наушников Apple AirPods на новые Согласно инсайдерской информации, желающие могут попробовать приобрести пластиковые запчасти наушников Apple AirPods 3, которые продает анонимный сотрудник компании, где производится грядущий аксессуар.
iXBT.com 03:26
Происшествия
Адвокат предоставила новое видео в защиту Жукова
В ходе заседания адвокат господина Жукова Светлана Байтурина попросила приобщить к материалам дела видеозапись, сделанную очевидцем Матвеем Заславским.
Коммерсантъ 06:51
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие
Анкара уведомила Дамаск о проведении операции в Сирии
В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований.
ТАСС 11:47
Шоу-бизнес
В день рождения жены Сергей Жуков выложил ее откровенное фото
Солист популярной группы «Руки Вверх» трогательно поздравил с днем рождения свою супругу.
Волга-Медиа 03:36
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
РБК вчера в 23:52
Энергетика
Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»
Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».
Gazeta.SPb 06:50
Футбол
Супруга Варди ответила на обвинения жены Руни
Супруга нападающего «Лестера» Джейми Варди Ребекка ответила жене Уэйна Руни Колин.
Евро-футбол.ру 13:17
Шоу-бизнес
Располневшая Заворотнюк покинула клинику на каталке, сообщил очевидец
Очевидец выписки звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк из московской клиники рассказал, как она сейчас выглядит.
Газета.Ru 03:31
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Авто
Найден склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового айфона
В Японии нашли малоизвестный склад, где можно купить Nissan Skyline в идеальном состоянии и оригинальные запчасти к нему за очень низкую цену.
Motor 10:23
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Здоровье
Сотрудник центра Блохина рассказал об истоках скандала с увольнением
Истоки скандала с угрозой медперсонала онкоцентра Блохина (Москва) массово уволиться нужно искать в 2017 году, сообщил на условиях анонимности один из сотрудников медицинского учреждения изданию «Собеседеник.ru».
REGNUM вчера в 19:16
Кино
Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в новой «Матрице»
Variety сообщает, что Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Чёрное зеркало») сыграет главную роль в продолжении «Матрицы».
Мир фантастики 12:08
Общество
Губернатор Иркутской области предложил увеличить свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заработавший в 2018 году более 5,5 млн рублей, внес в заксобрание законопроект об увеличении своего должностного оклада на 44%.
ТАСС 11:48
Армия и оружие
Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами
URA.Ru вчера в 20:46
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия вчера в 01:04
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 11:08
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Экономика
В Минэкономразвития предложили поднять налоги на малый бизнес
Министерство экономического развития РФ предложило повысить налоги для малого бизнеса на 4,9 %. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
vtomske.ru вчера в 01:45
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер 06:19
Единоборства
Федор Емельяненко собрался завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко считает, что ему пора завершать карьеру в силу возраста.
Интерфакс-Спорт 06:20
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле.
Вести.Ru 08:37
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд 09:39
Авто
Mazda показала обновленную модель Mazda CX-4
В Китае рестайлинговая версия Mazda CX-4 в продажу поступит в текущем месяце.
Tvoe-avto.com 11:31
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36