Команды встретятся в Петербурге в рамках 1/8 финала Кубка России.

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Политика Путин уволил своего советника Глазьева Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.

Гаджеты Наушники Apple AirPods 3 продают по цене дорогого автомобиля Всего два слова позволят вам сэкономить при замене наушников Apple AirPods на новые Согласно инсайдерской информации, желающие могут попробовать приобрести пластиковые запчасти наушников Apple AirPods 3, которые продает анонимный сотрудник компании, где производится грядущий аксессуар.

Происшествия Адвокат предоставила новое видео в защиту Жукова В ходе заседания адвокат господина Жукова Светлана Байтурина попросила приобщить к материалам дела видеозапись, сделанную очевидцем Матвеем Заславским.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Анкара уведомила Дамаск о проведении операции в Сирии В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований.

Экономика Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.

Энергетика Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».

Футбол Супруга Варди ответила на обвинения жены Руни Супруга нападающего «Лестера» Джейми Варди Ребекка ответила жене Уэйна Руни Колин.

Шоу-бизнес Располневшая Заворотнюк покинула клинику на каталке, сообщил очевидец Очевидец выписки звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк из московской клиники рассказал, как она сейчас выглядит.

Авто Найден склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового айфона В Японии нашли малоизвестный склад, где можно купить Nissan Skyline в идеальном состоянии и оригинальные запчасти к нему за очень низкую цену.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.

Здоровье Сотрудник центра Блохина рассказал об истоках скандала с увольнением Истоки скандала с угрозой медперсонала онкоцентра Блохина (Москва) массово уволиться нужно искать в 2017 году, сообщил на условиях анонимности один из сотрудников медицинского учреждения изданию «Собеседеник.ru».

Общество Губернатор Иркутской области предложил увеличить свой оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заработавший в 2018 году более 5,5 млн рублей, внес в заксобрание законопроект об увеличении своего должностного оклада на 44%.

Армия и оружие Трамп рассказал о разработке новых вооружений В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.

Политика Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Авто Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.

Авто Mazda показала обновленную модель Mazda CX-4 В Китае рестайлинговая версия Mazda CX-4 в продажу поступит в текущем месяце.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.