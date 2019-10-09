Футбол

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября

Томь — Балтика
12 октября
в 05:00
ФНЛ
Стадион «Труд»
Команды встретятся в Петербурге в рамках 1/8 финала Кубка России.
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Две московские команды сыграют в одно время в 1/8 финала Кубка России

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Матчи ЦСКА и «Зенита» в Кубке России пройдут 30 октября, «Спартак» примет «Ростов» 31 октября

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ЦСКА и «Зенит» проведут матчи в Кубке России 30 октября, «Ростов» сыграет со «Спартаком» 31 октября

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Объявлены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России

Sport24.ru10:57

Кубок России: «Спартак» примет «Ростов» 31 октября, ЦСКА и «Зенит» проведут свои матчи 30 октября

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 17:30, Вашингтон
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Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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