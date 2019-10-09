Команды встретятся в Петербурге в рамках 1/8 финала Кубка России.

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Мать навестила Заворотнюк в реабилитационном центре Как стало известно РЕН ТВ, с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая на данный момент проходит лечение в реабилитационном центре, постоянно находятся ее родные.

Экономика Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.

Политика Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

Энергетика Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Авто Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.

Космос Моменты, которые заставят вас думать, что инопланетяне существуют Мнение Ватикана Католическая церковь Ватикана опубликовала статью главного астронома Рима под названием "Инопланетяне — мои братья".

Культура В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019 В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.

Футбол Головин дисквалифицирован на один матч Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.

Политика Китай и США не достигли успеха на торговых переговорах Представители Соединенных Штатов и Китая не сумели достичь прогресса в ходе торговых переговоров на уровне заместителей главных переговорщиков.

Хоккей Ковальчук в матче с «Калгари» забил свой первый гол в сезоне Ассистентами россиянина стали Адриан Кемпе и Дрю Даути. Это первый гол Ковальчука в нынешнем сезоне.

Политика Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.

Политика Минюст признал Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом Отмечается, что такое решение было принято после проведения "текущего контроля" за деятельностью организации главным управлением Минюста по Москве, в результате которого было обнаружено, что она соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента.

Армия и оружие Курды обвинили Турцию в авиаударе по тюрьме с боевиками ИГ Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" обвинили Анкару в нанесении авиаудара по тюрьме на севере Сирии, в которой содержатся боевики ИГ, передает РИА "Новости".

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Экономика Alibaba и Mail.ru Group создали совместное предприятие Китайская компания Alibaba Group, Mail.ru Group, а также «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию Aliexpress Russia — предприятия в сфере электронной коммерции на территории России и СНГ.

Политика Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.

Экономика Нелегальный рынок такси вырос в России на 35% за два года С 2017 года объем рынка нелегального такси объем в денежном выражении вырос на 35% с 75 млрд рублей до 101 млрд рублей в текущем году.

Происшествия В Брянске 19-летнему виновнику жуткого ДТП удалили селезенку По словам знакомых, медикам пришлось удалить Вадиму Воронцову селезенку и откачивать собравшуюся в брюшной полости кровь.

Политика Трамп высмеял Байдена, призвавшего объявить президенту импичмент Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, который призвал объявить президенту импичмент.

Политика Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Здоровье ВОЗ: В мире 2,2 млрд человек имеют проблемы со зрением ВОЗ планирует получить от стран-доноров 14,3 миллиарда долларов для оказания помощи 1 миллиарду людей, страдающих от проблем со зрением.

Общество СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».

Политика В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.