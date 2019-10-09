Футбол

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября

Томь — Балтика
12 октября
в 05:00
ФНЛ
Стадион «Труд»
Команды встретятся в Петербурге в рамках 1/8 финала Кубка России.
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