Футбол

78.ru78.ruНа игре «Зенита» с «Томью» ожидается до 45 тысяч зрителей

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
Всего на игре ожидается до 45 тысяч зрителей, гостей поддержат до десяти болельщиков. В свободной продаже остаются около 4500 билетов по цене от 100 до 6000 рублей. Как сообщалось ранее, игра Кубка России на «Газпром Арене» начнётся в 20:00.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На матче «Зенит» — «Томь» ожидается до 45 тысяч зрителей

Sport24.ru07:11

«Зенит» вспомнил о Файзулине перед матчем в Кубке с «Томью»

Спорт-Экспресс07:26

На игре «Зенита» с «Томью» ожидается до 45 тысяч зрителей

78.ru06:17

«Зенит» сыграет с «Томью» в лазурной форме

Матч ТВ04:36

«Зенит» сыграет с «Томью» в лазурной форме

Sportbox.RU04:36

Кубок России. ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» – с «Томью»

Бомбардир.ру01:44

«Зенит» сыграет с «Томью» в 1/8 финала Кубка России

Невские Новостивчера в 22:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:15, Вашингтон
Происшествия

На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете

На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
РБК 19:37
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия 12:20
Наука

Создана вакцина против смертельно опасной для пожилых людей инфекции

Прорыв совершили английские ученые. Бактерия Clostridium difficile способна вызвать у человека смертельно опасную инфекцию кишечника.
Утро.ru 27 октября в 23:11
Авто

Lamborghini отозвал в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador

Компания Lamborghini из-за возможных проблем с двигателем отзывает в России 27 автомобилей Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster).
Автоновости дня вчера в 04:13
Происшествия

Человек погиб в ДТП с тремя самосвалами на Сахалине

REGNUM 19:09
Общество

Кому из знаков Зодиака 29 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее

Тельцам 29 октября судьба напомнит о семейных ценностях.
SM News 28 октября в 00:25
Общество

Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин

По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
REGNUM 12:05
Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины

В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Чемпионат 16:16
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Lenta.ru 18:15
Общество

Стал известен состав новой экспедиции на МКС

На Международную космическую станцию (МКС) в апреле отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди.
Lenta.ru 19:55
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

BFM.ru 10:37
Происшествия

В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Коммерсантъ 17:40
Наука

Ученые обнаружили в мозге отвечающие за веру и прощение области

Благодаря проведенным манипуляциям и расчетам, искусственный интеллект смог не только выявить в мозге области, отвечающие за такие абстрактные понятия, как вера, прощение и чувство справедливости, но и принцип, по которому мозг ими оперирует.
Дни24 05:15
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Алексея Буркова в США

Глава Минюста Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США, подтвердили РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 15:53
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
РИА Новости 18:59
Хоккей

«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче КХЛ

Советский спорт 15:50
Экономика

Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал

Квартальная выручка Apple возросла на 2%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании - $64 млрд.
ТАСС 18:20
Культура

Майкл Джексон признан самой высокооплачиваемой из умерших звезд

Эхо Москвы 10:30
Кино

Жене понравилось ходить налево после многочисленных измен мужа

Вольск.ру 11:30
Игры

Red Dead Redemption 2 уже можно предварительно загрузить

На платформе Steam Red Dead Redemption 2 появится лишь в конце года.
Goroday.ru 13:20
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Кино

WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max в 2020 году

Как пишет Deadline, онлайн-кинотеатр будет доступен пользователям в США с мая 2020 г. HBO Max — совместный проект WarnerMedia и телекоммуникационной компании AT&T. В каталог стримингового сервиса войдут более 10 тыс. часов контента, включая около 1,8 тыс. фильмов и 31 оригинальный сериал.
Adindex.ru 03:55
Общество

Без полиса засада: стоимость ОСАГО может вырасти в семь раз

Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз.
Известия 17:01
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY вчера в 10:24
Общество

Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России

Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
РИА Новости 09:01
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Общество

Сотни москвичей собрались возле «Яндекса» ради бесплатной колонки

Утром 30 октября сотни москвичей пришли к офису компании «Яндекс» для того, чтобы получить бесплатную колонку «Яндекс.Станция Мини».
Мослента 00:47
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное