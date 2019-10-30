В матче 1/8 финала Олимп-Кубка России «Зенит» примет «Томь» в домашнем комплекте формы. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в Twitter.

«Зенит» сыграет с «Томью» в лазурной форме

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