Пресс-служба "Зенита" сообщает, что петербургская команда сыграет в белой форме в матче 17-го тура РПЛ против "Рубина".

«Зенит» сыграет в белой форме в матче с «Рубином»

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