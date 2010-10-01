РПЛ
Soccer.ru«Зенит» сыграет в белой форме в матче с «Рубином»
Рубин
|Вратарь
22
|Защитник
3
5
33
71
80
|Полузащитник
7
10
18
|Нападающий
20
26
Зенит
|Вратарь
41
|Защитник
3
6
15
44
|Полузащитник
5
14
27
|Нападающий
7
11
22
Пресс-служба "Зенита" сообщает, что петербургская команда сыграет в белой форме в матче 17-го тура РПЛ против "Рубина".
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Спорт уик-энд19 ноября в 18:24
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