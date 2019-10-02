Лига чемпионов

DP.RUDP.RU«Зенит» сыграет в лазурной форме против «Бенфики»

"Зенит" проведет групповой матчи Лиги чемпионов против "Бенфики" в лазурной форме. Об этом в среду, 2 октября, сообщили в пресс-службе петербургского клуба. Отмечается, что вратарь "Зенита" будет играть в черном, голкипер гостей — в белом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме

Спорт-Экспресс07:56

«Зенит» и «Бенфика» определились с формами на матч Лиги чемпионов

Sport24.ru05:01

«Зенит» в лазурном сыграет против «Бенефики» в красно-белом

Gazeta.SPb06:01

«Зенит» определился с формой на матч против «Бенфики»

Петербургский дневник05:34

«Зенит» примет «Бенфику» в лазурной форме

Форпост Северо-Запад05:18

«Зенит» сыграет против «Бенфики» в лазурной форме (фото)

Советский спорт05:11

«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме

Чемпионат06:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:09, Вашингтон
Происшествия

Грузовик сбил крокодила в Подмосковье

Известия 16:01
Авто

Hennessey раскрыла мощность установки гиперкара Venom F5

Стоит отметить, что прототип Venom F5 был представлен еще в 2017 году.
Tvoe-avto.com 10:41
Политика

Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов

Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru 12:18
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Политика

Лавров заявил об отсутствии «плана Б» по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям.
RT на русском 16:43
Происшествия

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Происшествия

Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Наука

Женский оргазм появился в процессе эволюции

К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Происшествия

Российские пограничники обстреляли браконьеров из КНДР в Японском море

Во время очередного задержания браконьеров из КНДР в Японском море люди, находившиеся на северокорейской шхуне, не выполнили законные требования российских пограничников.
VSE42.RU 06:39
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Футбол

Шевченко согласился возглавить «Милан»

Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.
ProstoProSport 01:12
Культура

Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019

Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС 14:49
Спорт

Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 18:00
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК 17:01
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Life.ru 30 сентября в 06:12
Происшествия

Напавший на сотрудника СК в Москве арестован на два месяца

ТАСС 09:25
Здоровье

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Тяжелее всего организм человека усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину. Об этом рассказала диетолог Марина Ваулина.
Известия 17:50
Политика

Путин проведет посвященное здравоохранению заседание Госсовета

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в конце октября проведет заседание Госсовета и посвятит его здравоохранению.
РИА Новости 11:54
Общество

Закон о запрете курения на балконах вступил в силу

Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru вчера в 05:02
Шоу-бизнес

В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Комсомольская правда 12:42
Политика

Путин уволит главного инспектора МВД

Президент России Владимир Путин уволит пять генералов, занимающих высшие должности в силовых органах, и двух региональных прокуроров.
News.ru 10:21
Политика

Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
CPV.ru 03:36
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Гаджеты

В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена

Российская газета 11:14
Происшествия

Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая

Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

REGNUM 16:52
Наука

Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей

Ugpressa.ru вчера в 10:57
Интернет

В WhatsApp появились исчезающие сообщения

Пока функция находится в тестовом режиме. Разработчики мессенджера WhatsApp запустили новую функцию исчезающих сообщений.
KudaGo 10:41
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил еще одного робота на астероид Рюгу

Известия 13:49
Политика

ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК 16:14
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное