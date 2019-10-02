"Зенит" проведет групповой матчи Лиги чемпионов против "Бенфики" в лазурной форме. Об этом в среду, 2 октября, сообщили в пресс-службе петербургского клуба. Отмечается, что вратарь "Зенита" будет играть в черном, голкипер гостей — в белом.

«Зенит» сыграет в лазурной форме против «Бенфики»

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