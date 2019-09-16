Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Зенит» сыграл в гостях вничью с «Лионом» в Лиге чемпионов

Лион — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
86′
87′
Олег Шатов
Санкт-петербургский "Зенит" стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов, обменявшись на выезде голами с французским "Лионом" и потеряв из-за травмы своего бомбардира Сердара Азмуна. "Лион" - "Зенит" - 1:1 Чемпион России санкт-петербургский "Зенит" стартовал в групповой стадии Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Сергей Семак: Азмун не сразу понял степень серьезности травмы

Спорт день за днем15:21

«Лион» — «Зенит»: взять очко Петербургу помогла тактика Семака. Почему французы уперлись в стену

Спорт-Экспресс21:15

Определен лучший игрок матча «Лион» — «Зенит»

Матч ТВ18:31

Тренер «Лиона» считает, что должен был победить. Это ерунда – «Зенит» сам отдал мяч и не пускал соперника в штрафную

Sports.ru17:55

«Зенит» - «Лион» - 1:1: видеообзор матча на «Стад де Люмьер». ВИДЕО

Sport.ru16:44

Семак и Азмун обманули «Лион». «Зенит» готов рубиться в Лиге чемпионов

Sport24.ru17:45

Репетиция перед Лигой чемпионов

Вечерний Санкт-Петербургвчера в 07:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 21:54, Вашингтон
Наука

Сажа из загрязненного воздуха пробралась в плаценту

Микрочастицы сажи из загрязненного воздуха, которым женщины дышали во время беременности, бельгийские ученые нашли в их плаценте.
ТАСС 11:56
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Экономика

ЦБ одобрил арест личных счетов предпринимателей-должников

Необходимость отправлять запрос в ЦБ возникла из-за того, что некоторые банки отказывались блокировать личные счета задолжавших по налогам предпринимателей.
Znak.com 21:15
Игры

Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК

Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Кино

СМИ: Disney хочет снять новый фильм по Assassin’s Creed

Игромания.ру 17:43
Общество

Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада

Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в Петербурге

Супруги намеревались отпраздновать событие в узком кругу друзей и близких, однако, как пишут в различных Telegram-каналах, у Юсуповского дворца, куда Бондарчук и Андреева пригласили гостей, их поджидала толпа любопытствующих горожан и журналистов.
Телеканал Санкт-Петербург 13:54
Гаджеты

Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com вчера в 10:09
Политика

Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия 21:48
Общество

Ульяновская чиновница извинилась за селфи в нафталановой ванне

Интерфакс 09:28
Армия и оружие

Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Общество

Гороскоп на 18 сентября: на работе и дома Близнецов ожидают сюрпризы

На работе и дома Близнецов ожидают сюрпризы.
Primpress.ru 18:00
Шоу-бизнес

Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко

С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru вчера в 00:54
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 04:11
Политика

ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах России

Сотрудники Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел России в текущем году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
ФАН 03:12
Гаджеты

Стартовали предзаказы на новый смартфон Nokia 7.2

Стартовали предзаказы на новый смартфон модели Nokia 7.2.
Актуальные Новости 08:57
Происшествия

Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru 09:31
Здоровье

В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).
ГЛАС.RU вчера в 03:30
Футбол

Адвокат друга Кокорина и Мамаева рассказала о рассмотрении по УДО

Газета.Ru 05:13
Происшествия

На учениях в Смоленской области БТР сбил двух росгвардейцев

РБК 05:05
Политика

Торгпред РФ в Британии рассказал о последствиях Brexit для России

После выхода Великобритании из Евросоюза не стоит ожидать ужесточения санкций против России, однако Brexit может стать импульсом к пересмотру устаревших двусторонних договоренностей.
РЕН ТВ 18:53
Авто

Эксперты назвали 10 авто, которые чаще всего увозят на эвакуаторе

Эксперты назвали 10 автомобилей, которые из-за поломок чаще всего увозят на эвакуаторе.
Вечерний курьер вчера в 02:29
Культура

Зарубежным кинокомпаниям выделят субсидии для съемок на территории РФ

Зарубежным кинокомпаниям выделят субсидии для съемок на территории РФ.
Невские Новости 15 сентября в 18:03
Здоровье

В штате Нью-Йорк запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками

Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками, пока федеральные власти лишь рассматривают такую возможность, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 15 сентября в 12:28
Футбол

Арсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»

Metaratings 15:38
Энергетика

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Происшествия

В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке

В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.
РИА Новости 12:27
Энергетика

Цены на нефть выросли после сокращения добычи в Саудовской Аравии

В среднем цены выросли на 12-13%, свидетельствуют данные торгов.
Вести ФМ вчера в 00:12
Экономика

В Кремле ответили на вопрос о льготах для «Роснефти» в Арктике

Решений по налоговым льготам на реализацию проекта «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике пока не принималось, заявил 17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 05:42
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Владимир Путин подписал указы о помиловании трех осужденных, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное