Санкт-петербургский "Зенит" стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов, обменявшись на выезде голами с французским "Лионом" и потеряв из-за травмы своего бомбардира Сердара Азмуна. "Лион" - "Зенит" - 1:1 Чемпион России санкт-петербургский "Зенит" стартовал в групповой стадии Лиги чемпионов.

«Зенит» сыграл в гостях вничью с «Лионом» в Лиге чемпионов

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