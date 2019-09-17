Санкт-петербургский "Зенит" стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов, обменявшись на выезде голами с французским "Лионом" и потеряв из-за травмы своего бомбардира Сердара Азмуна. "Лион" - "Зенит" - 1:1 Чемпион России санкт-петербургский "Зенит" стартовал в групповой стадии Лиги чемпионов.

«Зенит» сыграл в гостях вничью с «Лионом» в Лиге чемпионов

Спорт день за днем

Игры Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.

Общество Минтруд опубликовал вакансии с самыми высокими зарплатами в России Глава Рыбного союза сообщил, что на такой должности в среднем зарабатывают порядка 200 тысяч рублей, а предлагаемая в вакансии зарплата может быть оправдана только срочной нуждой в работнике.

Армия и оружие Раскрыт «сумасшедший план НАТО» в отношении советских подлодок Не решаясь наносить ядерный удар по советским базам, стратеги НАТО придумывали альтернативные планы, некоторые из них были комичными или совсем уж сумасшедшими.

Политика Пенс заявил о готовности США «защищать союзников» Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Соединённые Штаты находятся в боевой готовности для защиты своих союзников после нападения беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кино Ivi нашел генпродюсера на телевидении Гендиректор ivi обещал, что в ближайший год онлайн-кинотеатр потратит на эксклюзивный контент 1 млрд руб. Производством фильмов и сериалов для ivi будет заниматься не только Goose Goose Films, но и сторонние кинокомпании и продюсеры, сообщил "Ведомостям" Кочаров.

Наука Сажа из загрязненного воздуха пробралась в плаценту Микрочастицы сажи из загрязненного воздуха, которым женщины дышали во время беременности, бельгийские ученые нашли в их плаценте.

Киберспорт Роман Дворянкин рассказал о зарплатах киберспортсменов Генеральный менеджер Virtus Pro Роман Дворянкин в подкасте порталу «Афиша.Daily» рассказал про то, откуда в киберспорте деньги и сколько зарабатывают киберспортсмены.

Футбол Экс-игрок ЦСКА Мандрыкин рассказал о жизни после страшного ДТП После аварии в Брянске вратарь оказался прикованным к постели Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин рассказал в эксклюзивном интервью АиФ.ru о жизни после страшного ДТП.

Политика Трамп назвал пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп во вторник назвал пятерых кандидатов на пост советника главы государства по национальной безопасности взамен уволенного Джона Болтона.

Общество В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.

Гаджеты Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.

Киберспорт Роман Дворянкин: «На сегодняшний день RodjER — в составе Virtus.pro» Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что Владимир RodjER Никогосян остается участником состава по Dota 2. Об этом он написал в твиттере.

Авто Luxgen представил свой новый большой кроссовер URX Компания из Тайваня Luxgen официально презентовала свой новый большой кроссовер, который должен стать флагманом этого бренда.

Экономика Экспертиза по делу Калви изменила оценку спорных акций IFTG Сам Калви в суде заявлял, что рыночная цена акций IFTG 3 млрд руб. и предлагал установить истину, продав пакет.

Футбол «Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге Чемпионов В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея - «Ливерпуль» на выезде уступил «Наполи».

Киберспорт Valve рассказала, как будет бороться со смурфами в Dota 2 Valve объявила, что борьба со смурфами в Dota 2 — одна из приоритетных задач для компании.

Происшествия Мост обрушился в Псковской области Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.

Общество В России могут измениться правила ухода в отпуск Россияне скоро смогут уходить в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Авто Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».

Политика США расширили санкции по Венесуэле США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда трех физических лиц и 16 компаний, говорится в сообщении на сайте минфина.

Политика Российский самолет МС-21 совершил первый полет над морем Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет над морем во время перелета с аэродрома Жуковский в аэропорт Стамбула на авиационный фестиваль Teknofest, сообщил пилот самолета Василий Севастьянов.

Энергетика Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок нефти Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что сокращенные после нападения на объекты Saudi Aramco поставки нефти вернулись на прежний уровень.