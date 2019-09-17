Лига чемпионов

ИзвестияИзвестия«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче первого тура Лиги чемпионов

Лион — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
86′
87′
Олег Шатов
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» — 1:1. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил «Спорт-Экспресс». В составе петербуржцев забил Сердар Азмун, за французский клуб отличился Мемфис Депай, отмечает «Федеральное агентство новостей».
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