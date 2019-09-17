В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» — 1:1. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил «Спорт-Экспресс». В составе петербуржцев забил Сердар Азмун, за французский клуб отличился Мемфис Депай, отмечает «Федеральное агентство новостей».

«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче первого тура Лиги чемпионов

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