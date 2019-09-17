"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл "Зенит" благодаря точному удару Сердара Азмуна с передачи Артема Дзюбы.

«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

Спорт день за днем

Происшествия СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.

Происшествия Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.

Общество Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

Общество Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

Происшествия Мост обрушился в Псковской области Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Транспорт Заместитель Собянина объяснил постоянную замену плитки в Москве Плитку на тротуарах Москвы приходится менять из-за допущенного при ее укладке брака, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Энергетика Саудовская Аравия частично восстановила добычу нефти Эр-Рияд заявляет о полном возобновлении производства к концу месяца Саудовской Аравии удалось восстановить половину объемов добычи, потерянных в результате атаки на комплексы подготовки нефти в Абкайке и Хурайсе.

Футбол Жена Мамаева отреагировала на выход мужа на свободу Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, отреагировала на освобождение мужа из колонии по УДО.

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Киберспорт Роман Дворянкин: «На сегодняшний день RodjER — в составе Virtus.pro» Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что Владимир RodjER Никогосян остается участником состава по Dota 2. Об этом он написал в твиттере.

Политика Власти США подали иск против Сноудена Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.

Политика Экзитполы: партия Нетаньяху уступает ближайшему конкуренту на выборах Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по итогам повторных парламентских выборов уступает одно место центристскому блоку "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем.

Экономика Прожиточный минимум на Украине увеличится в 2020 году на $6,6 в месяц "Установить в 2020 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 г. - 2027 гривен (около $82), с 1 июля - 2118 гривен (около $86), с 1 декабря - 2189 гривен (около $88,5)", - отмечено в проекте бюджета.

Здоровье Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы» Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала метеочувствительным людям больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой.

Общество Москву и область накрыл циклон: будет холодно Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Авто Для Японии представлена новая Toyota Corolla Toyota Corolla сохранила прежние пропорции и дизайн, но стала довольно компактнее, длина уменьшилась у седана на 135 мм - 4495 мм, у универсала - на 155 мм.