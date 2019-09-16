«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая во Франции на арене «Групама Стэдиум», завершилась со счетом 1:1. Судил игру английский арбитр Майкл Оливер. «Зенит» открыл счет в матче на 41-й минуте.

«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом матче Лиги чемпионов

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