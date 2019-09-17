Пока мышцы были горячие, он не мог понять степень сложности. В перерыве остыл, вышел и, к сожалению, не смог продолжить. Достаточно серьезная травма, чтобы не смог продолжить игру, а более подробно узнаем завтра.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил повреждение в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом». Иранский футболист травмировался в первом тайме еще до того, как открыл счет в игре.

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Армия и оружие Минобороны Саудовской Аравии показало обломки ракет, атаковавших НПЗ «Месторождения атаковали четыре крылатых ракеты, которые пролетели с севера на юг», – сообщил представитель Минобороны Турки аль-Малики.

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Происшествия В Забайкалье «шамана» Александра Габышева захватили неизвестные В мессенджере WhatsApp распространяется видео, на котором один из сподвижников якутского «шамана» Александра Габышева сообщает, что якобы этой ночью вооруженные люди увезли его в неизвестном направлении.

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Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

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