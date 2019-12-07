РПЛ
Петербургский дневник«Зенит» тонко подколол соперников в чемпионате России
В субботу, 7 декабря, в официальном микроблоге футбольного клуба «Зенит» в Twitter появился лаконичный пост. Болельщики сразу признали в нем тонкий «троллинг».
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«Прогноз на ближайшие месяцы — стабильный». «Зенит» потроллил конкурентов по РПЛ
Sportbox.RUвчера в 12:30
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"Всего в результате пожара погибли 10 человек", - говорится в сообщении. В воскресенье спасатели нашли под завалами тела еще двух погибших.
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На МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка".
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Были и другие факторы (например, ограничения из-за землетрясений добычи в Нидерландах), но, в частности, резко нарастил спрос на СПГ Китай, замещающий уголь природным газом.
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Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
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Предстоящий саммит "нормандской четверки" в Париже не поставит точку в войне в Донбассе, заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Армия и оружие
Появилось видео пуска «угрожающей» Крымскому мосту украинской ракеты
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На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
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Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
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