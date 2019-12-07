РПЛ

Петербургский дневникПетербургский дневник«Зенит» тонко подколол соперников в чемпионате России

В субботу, 7 декабря, в официальном микроблоге футбольного клуба «Зенит» в Twitter появился лаконичный пост. Болельщики сразу признали в нем тонкий «троллинг».
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