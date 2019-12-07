РПЛ

Петербургский дневникПетербургский дневник«Зенит» тонко подколол соперников в чемпионате России

В субботу, 7 декабря, в официальном микроблоге футбольного клуба «Зенит» в Twitter появился лаконичный пост. Болельщики сразу признали в нем тонкий «троллинг».
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«Зенит»: «Прогноз на ближайшие месяцы — стабильный: плюс десять»

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«Прогноз стабильный»: «Зенит» «потроллил» конкурентов в чемпионате России

78.ruвчера в 11:45

«Зенит» тонко подколол соперников в чемпионате России

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«Зенит»: прогноз на ближайшие месяцы — стабильный, плюс десять

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Sportbox.RUвчера в 12:30

«Зенит» дал «прогноз погоды» на ближайшие месяцы

Евро-футбол.рувчера в 12:29

«Зенит» тонко подшутил над соперниками в чемпионате России

Piter.tvвчера в 14:28
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Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

RT на русском 02:28
Политика

Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.
РБК 02:29
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Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике

В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
Газета.Ru 02:46
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
Общество

Диетолог назвал причину депрессивности россиян

Витамин D называют «солнечным», так как его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году.
Известия вчера в 21:39
Происшествия

В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком

Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:15
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

Известия вчера в 20:27
Политика

Матвиенко потребовала наказать Новака из-за умных счетчиков

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что министр энергетики России Алексей Новак должен получить наказание в связи с задержкой реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии, сообщает ТАСС.
Накануне.Ru 06 декабря в 14:29
Футбол

«Оренбург» назначил нового тренера

Официальный сайт футбольного клуба «Оренбург» сообщил о назначении на должность главного тренера команды Константина Емельянова.
ГЛАС.RU 02:05
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Происшествия

Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

REGNUM 02:42
Армия и оружие

Появилось видео пуска «угрожающей» Крымскому мосту украинской ракеты

Украинское издание "Милитаристский портал" опубликовало видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
РИА Новости вчера в 13:10
Происшествия

В Нью-Дели число жертв пожара на фабрике возросло до 43 человек

РИА Новости 00:31
Происшествия

В Одинцово локализовали пожар в гостинице

Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 02:21
Музыка

Максим Фадеев представил своих новых артистов

Instagram Продюсер Максим Фадеев показал своих новых артистов, которые вошли в обновленный лейбл MALFA.
РЕН ТВ 06 декабря в 10:17
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец вчера в 13:00
Политика

В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.
RT на русском вчера в 20:05
Происшествия

Опубликовано видео жесткого задержания полицейских в Приморье

Сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности МВД задержали инспекторов ДПС ГИБДД отдела МВД России по Хорольскому району, об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Вести.Ru вчера в 04:12
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости вчера в 18:20
Происшествия

Зеленский объявил траур после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил общенациональный траур по погибшим в пожаре в Одессе.
SM News вчера в 15:31
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 18:44
Хоккей

Защитник Ручкин стал игроком «Авангарда»

В результате обмена с клубом ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) состав «Авангарда» пополнил 23-летний воспитанник омского хоккея, защитник Семен Ручкин.
Спорт-Экспресс 02:21
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Газета.Ru 03:44
Общество

Названы продукты, разрушающие кишечник

Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Вести.Ru вчера в 04:15
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который призвал стороны прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора.
РИА Новости вчера в 09:50
Политика

Болгария отреагировала на слова Путина о «Турецком потоке»

Премьер Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что страна задерживает возведение ветки газопровода "Турецкий поток".
Газета.Ru 04 декабря в 18:42
Единоборства

Джошуа высказался о победе над Руисом

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:00
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости вчера в 07:36
Хоккей

Малкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:57
Общество

В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости вчера в 20:31
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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