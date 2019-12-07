РПЛ

Piter.tvPiter.tv«Зенит» тонко подшутил над соперниками в чемпионате России

3 фото
В турнирной таблице РПЛ "Зенит" набрал 45 баллов, ближайший соперник - "Краснодар" - 35 баллов. "Зенит" пошутил над соперниками по Российской Премьер-Лиге перед выходом на зимнюю паузу. Пресс-служба футбольной команды опубликовала 7 декабря тонкий намек в "Твиттере".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Прогноз стабильный»: «Зенит» «потроллил» конкурентов в чемпионате России

78.ru11:45

«Зенит»: прогноз на ближайшие месяцы — стабильный, плюс десять

Чемпионат13:12

«Прогноз на ближайшие месяцы — стабильный». «Зенит» потроллил конкурентов по РПЛ

Sportbox.RU12:30

«Зенит» тонко подшутил над соперниками в чемпионате России

Piter.tv14:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:44, Ашберн
Политика

Китай ввел визовые ограничения в отношении дипломатов США

Представитель китайского МИД Хуа Чуньин отметил, что КНР уведомила посольство США о том, что власти немедленно примут ответные меры.
RuNews24.ru 01:06
Общество

Отсутствие правильного режима сна вызывает проблемы с сердцем

ToDay News Ufa 03:17
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Общество

В России обновят сопроводительный документ на автомобиль

В России обновят обязательный сопроводительный документ, выдаваемый на покупаемый автомобиль.
Актуальные Новости 00:19
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
РИА Новости вчера в 08:47
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ 17:38
Армия и оружие

Пуск грозящей Крымскому мосту украинской ракеты сняли на видео

Видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" попало в сеть.
Газета.Ru 15:08
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Происшествия

В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек

В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек.
Газета.Ru 11:20
Кино

Трейлер сериала «Кризис на Бесконечных Землях» появился в Сети

Трейлер-кроссовер сериала «Кризис на Бесконечных Землях» от телеканала The CW появился в Сети.
iReactor 04 декабря в 07:58
Армия и оружие

США заявили об отставании от России в разработке гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений.
Lenta.ru 16:42
Общество

Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
REGNUM 07:10
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
РИА Новости вчера в 11:55
Автоспорт

Шварцман и Мазепин закончили день в тройке на тестах Формулы-2

Российские гонщики Формулы-2 Роберт Шварцман и Никита Мазепин стали вторым и третьим соответственно в дневной сессии второго дня тестов в Абу-Даби.
Чемпионат вчера в 08:08
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
РБК вчера в 03:03
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей».
Ведомости вчера в 02:31
Общество

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
РИА Новости 15:59
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» победить «Мальорку»

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 5:2. В составе каталонского клуба хет-трик сделал Лионель Месси (17, 41, 83-я минуты), еще по одному голу забили Антуан Гризманн (7-я) и Луис Суарес (43-я).
РИА Новости 17:16
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Lenta.ru 15:57
Авто

Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке

Автоновости дня 10:44
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
АБН вчера в 01:41
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
РБК 17:25
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»

"Монако" обыграл "Амьен" в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Монако".
Газета.Ru 16:46
Политика

В Совфеде оценили план организовать марш с Украины в Крым

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление главы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова о планах организовать марш на Крым.
Известия вчера в 18:51
Здоровье

Süddeutsche Zeitung (Германия): много яда и витамина С (Süddeutsche Zeitung)

Применение инсектицида в Германии запрещено и, по мнению экспертов, никогда не должно было выйти на рынок.
ИноСМИ 16:26
Авто

Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник

Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
32CARS.ru вчера в 17:16
Космос

NASA отправит на Луну женские манекены

Портал Поиск 02:09
Спорт

В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки

Известия 04 декабря в 12:09
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре

После ДТП в Нижнем Новгороде госпитализировали десять детей и одного взрослого, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
РИА Новости 11:59
Футбол

Созин: Гинер — детонатор возможной скорой отставки Егорова

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который резко раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).
Чемпионат 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное