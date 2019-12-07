РПЛ
Piter.tv«Зенит» тонко подшутил над соперниками в чемпионате России
В турнирной таблице РПЛ "Зенит" набрал 45 баллов, ближайший соперник - "Краснодар" - 35 баллов. "Зенит" пошутил над соперниками по Российской Премьер-Лиге перед выходом на зимнюю паузу. Пресс-служба футбольной команды опубликовала 7 декабря тонкий намек в "Твиттере".
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Представитель китайского МИД Хуа Чуньин отметил, что КНР уведомила посольство США о том, что власти немедленно примут ответные меры.
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Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке
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В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки
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Созин: Гинер — детонатор возможной скорой отставки Егорова
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который резко раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).