РПЛ
Piter.tv«Зенит» тонко подшутил над соперниками в чемпионате России
В турнирной таблице РПЛ "Зенит" набрал 45 баллов, ближайший соперник - "Краснодар" - 35 баллов. "Зенит" пошутил над соперниками по Российской Премьер-Лиге перед выходом на зимнюю паузу. Об этом пресс-служба футбольной команды тонко намекнула в "Твиттере" 7 декабря.
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Футболисты «Байера» обыграли «Шальке» в матче чемпионата Германии
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View this post on Instagram A post shared by Андрей Зубков (@k1x1k) on Dec 5, 2019 at 11:02am PST «Рамблер» писал, что в апреле Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о кризисе в отношениях с женой, подчеркнув, что «разводиться они, конечно, не будут».
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США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
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TSMC планирует запустить производство по 3-нм техпроцессу в 2020 году
Тайваньская компания TSMC запустит серийное производство микросхем по 3-нанометровому технологическому процессу в 2020 году, заявил вице-президент компании Джей Кей Вон.
Армия и оружие
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