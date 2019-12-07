В турнирной таблице РПЛ "Зенит" набрал 45 баллов, ближайший соперник - "Краснодар" - 35 баллов. "Зенит" пошутил над соперниками по Российской Премьер-Лиге перед выходом на зимнюю паузу. Об этом пресс-служба футбольной команды тонко намекнула в "Твиттере" 7 декабря.

«Зенит» тонко подшутил над соперниками в чемпионате России

Общество На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Политика СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.

Гаджеты Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420 Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.

Общество В России появится новый сопроводительный документ на автомобили В связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в России будет изменен состав сопроводительной документации на автомобили.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Происшествия Двух подозреваемых по делу о пожаре в одесском колледже установили Украинские силовики вычислили двух подозреваемых по делу о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, рассказал замглавы управления Национальной полиции по Одесской области Сергей Шайхет.

Кино IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.

Шоу-бизнес Бывшая жена солиста «Иванушек» выходит замуж View this post on Instagram A post shared by Андрей Зубков (@k1x1k) on Dec 5, 2019 at 11:02am PST «Рамблер» писал, что в апреле Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о кризисе в отношениях с женой, подчеркнув, что «разводиться они, конечно, не будут».