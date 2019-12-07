РПЛ

Piter.tvPiter.tv«Зенит» тонко подшутил над соперниками в чемпионате России

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В турнирной таблице РПЛ "Зенит" набрал 45 баллов, ближайший соперник - "Краснодар" - 35 баллов. "Зенит" пошутил над соперниками по Российской Премьер-Лиге перед выходом на зимнюю паузу. Об этом пресс-служба футбольной команды тонко намекнула в "Твиттере" 7 декабря.
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