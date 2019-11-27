После гола сразу же начался перерыв. В настоящее время счёт по итогам первого тайма составляет 3:0. Отметим, за первые 45 минут игры «Зенит» сделал 6 ударов по воротам, из которых 3 завершились желанным результатом. В свою очередь, «Динамо» может похвастаться лишь двумя попытками забить гол.

Первый тайм «Зенита» против «Динамо» закончился голом Дзюбы

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