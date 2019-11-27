РПЛ

Мойка78Мойка78Первый тайм «Зенита» против «Динамо» закончился голом Дзюбы

Зенит — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
6′
15′
Себастьян Шиманьски
22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
26′
Бранислав Иванович
35′
41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
45′+1′
57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
74′
74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
81′
После гола сразу же начался перерыв. В настоящее время счёт по итогам первого тайма составляет 3:0. Отметим, за первые 45 минут игры «Зенит» сделал 6 ударов по воротам, из которых 3 завершились желанным результатом. В свою очередь, «Динамо» может похвастаться лишь двумя попытками забить гол.
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