Лига чемпионов
Peterburg2.ru«Зенит» улетел во Францию на матч с «Лионом»
Футболисты и тренерский штаб «Зенит» утром в понедельник, 16 сентября, вылетели во Францию, где завтра команде предстоит провести первый матч группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20. Соперником «сине-бело-голубых» станет «Лион».
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Майкл Оливер рассудит «Лион» и «Зенит» в матче первого тура Лиги чемпионов
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