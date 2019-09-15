Лига чемпионов

Peterburg2.ruPeterburg2.ru«Зенит» улетел во Францию на матч с «Лионом»

Лион — Зенит
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Футболисты и тренерский штаб «Зенит» утром в понедельник, 16 сентября, вылетели во Францию, где завтра команде предстоит провести первый матч группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20. Соперником «сине-бело-голубых» станет «Лион».
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