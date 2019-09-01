РПЛ
Bookmaker-ratings.ru«Зенит» установил антирекорд посещаемости на домашнем стадионе
В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» на матче девятого тура РПЛ «Зенит» — «Арсенал» был установлен антирекорд посещаемости питерского клуба в текущем сезоне. Встречу посетили 43 431 человек. Ранее в текущем сезоне худший результат был зафиксирован на матче первого тура РПЛ с «Тамбовом».
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В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
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Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) о приверженности минскому и нормандскому форматам.
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Операторы связи в Тюмени в скором времени испытают оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и запрещенные интернет-ресурсы, сообщает Рейтер.
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