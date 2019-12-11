Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Португалии на стадионе "Да Луш" и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Два гола в составе "орлов" забили Пицци и Серви.
Читать в источнике
Комментировать144

Подробнее о событии

У «Зенита» 5 поражений в декабрьских матчах ЛЧ при 1 победе и 1 ничьей

Sports.ru17:48

«Бенфика» — «Зенит» — 3:0. Видеообзор матча Лиги чемпионов

Sport24.ru17:32

«Зенит» с разгромным счетом проиграл «Бенфике» и остался без еврокубков

Матч ТВ16:55

«Зенит» разгромно проиграл «Бенфике»

Чемпионат16:53

Азмун вошел в историю

Спорт-Экспресс19:13

Противостояние форвардов в Лиссабоне – превью к матчу «Бенфика» – «Зенит» от Marcador International

ИноПроСпорт09:04

Бенфика - Зенит: прогноз Евгения Веретенникова 10 декабря 2019

Ставка TV10:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 21:41, Ашберн
Политика

Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон.
Народные новости 01:36
Гаджеты

В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Игромания.ру 08 декабря в 07:32
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Футбол

Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой

Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Невские Новости 18:00
Общество

Москва заняла 52-е место в списке самых комфортных городов России

Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте.
РИА Новости 20:05
Происшествия

Россияне не пострадали при стрельбе в Нью-Джерси

Генконсульство России в Нью-Йорке не получало данных о россиянах, пострадавших во время стрельбы в Джерси-сити.
РБК 20:18
Общество

В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 13:34
Хоккей

Омский «Авангард» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Народные новости 08 декабря в 22:14
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений.
РИА Новости 10:34
Космос

NASA отправит к Луне «призрачных женщин»

Московский Комсомолец 08 декабря в 08:36
Общество

Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова

Экспресс газета 05:43
Происшествия

Пассажирский Як-42 с отказавшим двигателем сел в Уфе

RT на русском 14:40
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:13
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
Общество

Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать

Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.
Интерфакс 19:21
Футбол

«Наполи» отправил в отставку Анчелотти

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Газета.Ru 18:41
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 08 декабря в 07:18
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Хоккей

Артемий Панарин: Я запомнил пару крысенышей – российских журналистов

Может Панарин назовет крысенышем и Кавокина, раз он отказывает журналистам в неудобных вопросах.
Спорт день за днем 06:40
Политика

Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Газета.Ru 15:28
Политика

Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

iReactor 19:02
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Армия и оружие

В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон

Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Известия 20:26
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ вчера в 09:37
Политика

Путин высказался о «гламурных людях» на параде Победы

REGNUM 10:13
Шоу-бизнес

Сестра Фриске рассказала о поведении Шепелева во время болезни певицы

Сестра российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году, Наталья рассказала, как вел себя телеведущий Дмитрий Шепелев после новости о болезни супруги.
iReactor вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом

Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.
OAnews 07:39
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК вчера в 07:57
Политика

В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС

Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза.
РБК 20:54
Авто

Lada Granta нового поколения появится в 2021 году

В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
За рулем Кубань вчера в 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное