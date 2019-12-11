Во вторник, 10 декабря, петербургский «Зенит» проиграл португальской «Бенфике» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш" и закончилась со счётом 0:3.

«Зенит» с крупным счётом проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Общество На МКС сломался американский туалет Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам.

Политика СКР направил в суд дело против экс-министра обороны Украины Гриценко Следственный комитет России (СКР) закончил расследование дела в отношении экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, который обвиняется в призывах к терактам на территории РФ через СМИ, и направил его в суд.

Политика Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова Президент Владимир Путин еще не читал последнее слово студента ВШЭ Егора Жукова, которое тот произнес в суде, но его ознакомят с этой речью, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Политика Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о деле Голунова Отвечая на вопрос, почему Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека не ответил на вопрос о деле Голунова, Песков сказал, что российский президент опустил эту тему, так как было задано много вопросов одновременно.

Происшествия В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора» «Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Политика Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.

Авто Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont), увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.

Общество Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги.