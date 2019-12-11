Лига чемпионов
Профиль«Зенит» с крупным счётом проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Во вторник, 10 декабря, петербургский «Зенит» проиграл португальской «Бенфике» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш" и закончилась со счётом 0:3.
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