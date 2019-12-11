Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Португалии на стадионе "Да Луш" и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Два гола в составе "орлов" забили Пицци и Серви.

Происшествия В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.

Экономика Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.

Политика В администрации США подтвердили встречу Трампа с Лавровым Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Белом доме примет президент США Дональд Трамп 10 декабря, сообщила пресс-служба администрации США.

Политика Совет по правам человека вернулся к летним акциям протеста Встречу готовил прежний, Михаил Федотов, и собеседники «Ведомостей» в СПЧ предполагали, что Федотов поплатился должностью за выступления членов СПЧ в защиту участников летних протестов в Москве.

Футбол Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов По итогам первой половины матчей шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 10 декабря, число команд, гарантировавших себе участие в плей-офф турнира, возросло до 14.

Спорт Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.

Наука Эксперты назвали преимущества родов в воде Автор исследования Лиза Кейн Лоу отмечает, что если медицинский персонал, принимающий роды, не допускает разрыва пуповины и вовремя вынимает ребенка из воды, чтобы тот сделал первый вдох, то роды в воде не несут опасности.

Шоу-бизнес 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".

Футбол Тренер «Атлетико» Симеоне: «Локомотив» всегда закрывается в игре Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне накануне встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" признался, что его команду ждет сложный соперник.