Лига чемпионов
Газета.Ru«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Португалии на стадионе "Да Луш" и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Два гола в составе "орлов" забили Пицци и Серви.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 23:16, Ашберн
Общество
Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г
Происшествия
В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
Экономика
Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
Происшествия
Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин
Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
Политика
В администрации США подтвердили встречу Трампа с Лавровым
Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Белом доме примет президент США Дональд Трамп 10 декабря, сообщила пресс-служба администрации США.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Политика
Совет по правам человека вернулся к летним акциям протеста
Встречу готовил прежний, Михаил Федотов, и собеседники «Ведомостей» в СПЧ предполагали, что Федотов поплатился должностью за выступления членов СПЧ в защиту участников летних протестов в Москве.
Происшествия
В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем
Политика
Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях
Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
Футбол
Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов
По итогам первой половины матчей шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 10 декабря, число команд, гарантировавших себе участие в плей-офф турнира, возросло до 14.
Хоккей
Омский «Авангард» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ
Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Спорт
Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России
Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.
Авто
В России построили гибридные вездеходы для суровых условий
Вездеходы имеют бензо-электрические либо дизель-электрические силовые агрегаты.
Наука
Эксперты назвали преимущества родов в воде
Автор исследования Лиза Кейн Лоу отмечает, что если медицинский персонал, принимающий роды, не допускает разрыва пуповины и вовремя вынимает ребенка из воды, чтобы тот сделал первый вдох, то роды в воде не несут опасности.
Общество
Москва заняла 52-е место в списке самых комфортных городов России
Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Происшествия
Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге
2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга весной 2017 год, унесшем жизни 15 человек.
Общество
Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Футбол
Аршавин: при системе «осень-весна» результаты в еврокубках ухудшились
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин после вылета петербургского клуба из еврокубков заявил о необходимости реформирования футбола в России.
Футбол
Тренер «Атлетико» Симеоне: «Локомотив» всегда закрывается в игре
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне накануне встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" признался, что его команду ждет сложный соперник.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.