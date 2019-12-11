Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Португалии на стадионе "Да Луш" и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Два гола в составе "орлов" забили Пицци и Серви.
Читать в источнике
Комментировать162

Подробнее о событии

У «Зенита» 5 поражений в декабрьских матчах ЛЧ при 1 победе и 1 ничьей

Sports.ru17:48

Азмун вошел в историю

Спорт-Экспресс19:13

«Зенит» разгромно проиграл «Бенфике»

Чемпионат16:53

«Бенфика» — «Зенит» — 3:0. Видеообзор матча Лиги чемпионов

Sport24.ru17:32

«Зенит» опростоволосился в матче с «Бенфикой» и попрощался с Еврокубками

Sport.ru17:00

«Зенит» с разгромным счетом проиграл «Бенфике» и остался без еврокубков

Матч ТВ16:55

«Бенфика» выкинула «Зенит» из еврокубков, как это было

МК-Спорт01:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 23:16, Ашберн
Общество

Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

РИА Новости 10:28
Происшествия

В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
РИА Новости 01:03
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru 04:43
Экономика

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
РБК 08 декабря в 11:19
Происшествия

Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин

Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
РБК 21:15
Политика

В администрации США подтвердили встречу Трампа с Лавровым

Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Белом доме примет президент США Дональд Трамп 10 декабря, сообщила пресс-служба администрации США.
Красная весна вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости 02:55
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Политика

Совет по правам человека вернулся к летним акциям протеста

Встречу готовил прежний, Михаил Федотов, и собеседники «Ведомостей» в СПЧ предполагали, что Федотов поплатился должностью за выступления членов СПЧ в защиту участников летних протестов в Москве.
Ведомости 16:12
Происшествия

Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Lenta.ru 19:21
Происшествия

В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

РИА Новости 15:15
Происшествия

Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате

РИА Новости 15:43
Политика

Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях

Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
HotGeo 07:07
Футбол

Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов

По итогам первой половины матчей шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 10 декабря, число команд, гарантировавших себе участие в плей-офф турнира, возросло до 14.
RT на русском 17:26
Хоккей

Омский «Авангард» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Народные новости 08 декабря в 22:14
Спорт

Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России

Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.
ТВ Центр вчера в 18:13
Авто

В России построили гибридные вездеходы для суровых условий

Вездеходы имеют бензо-электрические либо дизель-электрические силовые агрегаты.
CarsWeek.ru 13:21
Космос

«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы

N+1 10:44
Наука

Эксперты назвали преимущества родов в воде

Автор исследования Лиза Кейн Лоу отмечает, что если медицинский персонал, принимающий роды, не допускает разрыва пуповины и вовремя вынимает ребенка из воды, чтобы тот сделал первый вдох, то роды в воде не несут опасности.
RuNews24.ru 12:37
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

РБК 02:20
Общество

Москва заняла 52-е место в списке самых комфортных городов России

Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте.
РИА Новости 20:05
Кино

Василий Лановой высоко оценил честность создателей фильма «Ржев»

Pravda.Ru 14:32
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ 02:40
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru 23:08
Происшествия

Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга весной 2017 год, унесшем жизни 15 человек.
Газета.Ru 06:37
Общество

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
РИА Новости 19:23
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Каскад 10:36
Футбол

Аршавин: при системе «осень-весна» результаты в еврокубках ухудшились

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин после вылета петербургского клуба из еврокубков заявил о необходимости реформирования футбола в России.
Чемпионат 18:18
Футбол

Тренер «Атлетико» Симеоне: «Локомотив» всегда закрывается в игре

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне накануне встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" признался, что его команду ждет сложный соперник.
Вести.Ru 22:16
Шоу-бизнес

Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову

Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
StarHit.ru 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное