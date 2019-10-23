Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

РБ Лейпциг — Зенит
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 23 октября
Стадион «Ред Булл Арена»
8′
Вильмар Барриос
25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
46′
Конрад Лаймер
49′
Марсель Забитцер
59′
65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
69′
75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
82′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Конрад Лаймер
Диего Демме
86′
Футболисты «Зенита» потерпели поражение от «РБ Лейпциг» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду в Германии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Петербургская команда вышла вперед на 25-й минуте.
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