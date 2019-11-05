Лига чемпионов
Московский Комсомолец«Зенит» уступил в Лиге чемпионов «Лейпцигу»
В матче группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» дома проиграл немецкому «Лейпцигу» - 0:2. В первом тайме «Зенит» пропустил в дополнительное время от Диего Демме. Во втором тайме Марсель Забитцер удвоил преимущество немецкого клуба.
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«Зенит» стопроцентно хуже «Лейпцига». В Петербурге нашу команду натурально придушили
Bookmaker-ratings.ruвчера в 17:59
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«По вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем», — пояснил он, комментируя информацию о проведении расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений, которую одобрил президент США Дональд Трамп ранее в этот же день.
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Саратовские подростки расплачивались за провинности убийствами прохожих
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Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
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